31-07-2024

Thông báo Tuyển sinh Gameshow Tài tử miệt vườn năm 2024 - Phiên bản Song ca

Sân chơi Tài tử miệt vườn phiên bản song ca nhằm góp phần duy trì và thúc đẩy phong trào đờn ca tài tử, ca cổ, cải lương vốn rất được yêu thích ở Nam bộ. Với tiêu chí của sân chơi là phát hiện những tài tử có giọng ca thực sự thuyết phục về chuyên môn, nghệ thuật và phong cách biểu diễn trên sân khấu. Đài PTTH Đồng Tháp thông báo tuyển sinh Gameshow Tài tử miệt vườn năm 2024 (phiên bản song ca).

Hạn chót nộp hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 31/8/2024.

Mời thí sinh xem chi tiết Quy chế và Thể lệ TẠI ĐÂY Phiếu đăng ký tham gia vui lòng tải TẠI ĐÂY