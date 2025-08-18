clock
Đài Phát Thanh và Truyền Hình Đồng Tháp
        18-08-2025 - Lượt xem: 23035

        Trồng sen giúp trữ nước, thích ứng biến đổi khí hậu

        18-08-2025 - Lượt xem: 22132

        An Giang: 2 nữ du khách tử vong khi chèo thuyền sup trên biển

        18-08-2025 - Lượt xem: 20730

        Khắc phục hậu quả sau vụ cháy chợ thực phẩm ở xã Chàm Chim

        18-08-2025 - Lượt xem: 17805

        Xe chở sầu riêng lật ngang trên Quốc lộ 60

        THÔNG TIN CẦN BIẾT

        07-05-2025

        Lịch tiếp công dân năm 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp

        Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thông báo lịch tiếp công dân. Mời xem chi tiết trong tập tin đính kèm TẠI ĐÂY

        28-09-2024

        Lịch tiếp công dân của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp

        Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thông báo lịch tiếp công dân. Mời xem chi tiết trong tập tin đính kèm TẠI ĐÂY

        31-07-2024

        Thông báo Tuyển sinh Gameshow Tài tử miệt vườn năm 2024 - Phiên bản Song ca

        Sân chơi Tài tử miệt vườn phiên bản song ca nhằm góp phần duy trì và thúc đẩy phong trào đờn ca tài tử, ca cổ, cải lương vốn rất được yêu thích ở Nam bộ. Với tiêu chí của sân chơi là phát hiện những tài tử có giọng ca thực sự thuyết phục về chuyên môn, nghệ thuật và phong cách biểu diễn trên sân khấu. Đài PTTH Đồng Tháp thông báo tuyển sinh Gameshow Tài tử miệt vườn năm 2024 (phiên bản song ca).

        Hạn chót nộp hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 31/8/2024.

        Mời thí sinh xem chi tiết Quy chế và Thể lệ  TẠI ĐÂY Phiếu đăng ký tham gia vui lòng tải  TẠI ĐÂY

         

        25-04-2024

        Công khai tài chính năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp

        STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Tải về
        1 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2024 Tải về
        2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2024 Tải về
        3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2024 Tải về
        4 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 4 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2024 Tải về
        5 Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2024 Tải về
         

