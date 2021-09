Xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng đưa tin sai sự thật về chính sách an sinh xã hội

Hai đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về việc thực hiện chính sách an sinh xã hội liên quan dịch bệnh Covid-19 vừa bị xử phạt hành chính.

Ngày 20/9, Công an huyện Lấp Vò làm việc với đối tượng Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1984, ngụ huyện Lấp Vò để làm rõ việc đăng tải trên facebook cá nhân có nội dung sai sự thật, xuyên tạc việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương trong lúc dịch bệnh Covid-19 xảy ra. Tại cơ quan Công an, đối tượng Phong thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm, tự nguyện gỡ xóa bỏ bài viết trên và đăng đính chính lại thông tin.

Trước đó, ngày 15/9, Công an huyện Lấp Vò cũng đã phát hiện và mời làm việc đối tượng Nguyễn Ngọc Qúi, sinh năm 1994, ở huyện Lấp Vò về cùng hành vi trên.

Công an huyện Lấp Vò đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 đối tượng về hành vi đưa tin sai sự thật với tổng số tiền là 15 triệu đồng.

CTV Minh Tránh/THĐT