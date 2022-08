Xét xử vụ án 2 người câm điếc giết người, hiếp dâm, cướp tài sản

Ngày 06/8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản. 2 bị cáo là người câm điếc cùng ngụ thành phố Cao Lãnh. Vụ án đã gây hoang mang dư luận khi xảy ra vào ngày 28/5/2021.

Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Hiền (32 tuổi), Văn Công Tùng Bách (40 tuổi) và nạn nhân là bạn bè. Cả 3 người đều bị khuyết tật câm điếc bẩm sinh. Giữa Hiền và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm. Khoảng 19giờ30 phút, ngày 28/5, Hiền, Bách và nạn nhân cùng đi nhậu tại quán ven đường thuộc phường 6, TP.Cao Lãnh. Khi thấy nạn nhân đã say, Hiền nảy sinh ý định quan hệ với nạn nhân, nên bàn với Bách chở nạn nhân đến khu đất vườn thuộc ấp Tịnh Đông, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh. Do nạn nhân quá say không còn chủ động đi đứng được nên hai bị cáo cõng nạn nhân đến cặp mé sông, Hiền dùng tay bóp cổ nạn nhân, còn Bách thì giữ chân không cho nạn nhân vùng vẫy. Khi nạn nhân bất tỉnh, Hiền lấy điện thoại và chiếc nhẫn của nạn nhân. Sau đó Hiền và Bách lần lượt thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, cả hai khiêng bị hại ném xuống sông để phi tang, rồi mang xe mô tô của nạn nhân chạy đến xã Hòa An quăng xuống sông.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Văn Hiền tội giết người, tù chung thân, tội hiếp dâm 9 năm tù, tội cướp tài sản 5 năm tù, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Văn Công Tùng Bách bị tuyên tội giết người 18 năm tù, tội hiếp dâm 8 năm tù, tội cướp tài sản 3 năm tù, tổng hợp hình phạt là 29 năm tù. Buộc 2 bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại hơn 177 triệu đồng.

Cao Lê/THĐT