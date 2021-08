Xe luồng xanh chở người trái phép từ Bình Dương về Đắk Nông

Lợi dụng xe luồng xanh, 2 tài xế ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã chở 10 người từ vùng dịch Bình Dương vượt qua các chốt kiểm dịch, “nhập cảnh” trái phép vào địa phương này.Sáng ngày 3.8, lãnh đạo UBND thành phố Gia Nghĩa cho biết, Công an phường Nghĩa Trung vừa phát hiện 2 tài xế lợi dụng xe “luồng xanh” chở 10 người từ vùng dịch vào địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Theo đó, P.T.B (SN 1991) và N.V.S (SN 1994), trú tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa là tài xế lái xe cho nhà xe Duyên Hà ở trên địa bàn. Hằng ngày vào lúc 7h sáng, 2 tài xế này lái xe tải 48C-045.83 là xe “luồng xanh”, chở rau củ quả từ thành phố Gia Nghĩa về thành phố Hồ Chí Minh. 16h ngày 1.8, trên đường trở về thành phố Gia Nghĩa, đến trạm thu phí Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì 2 tài xế này gặp, và đón, chở nhóm 10 công dân là đồng bào dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhóm 10 người này không có việc làm, tìm đường về quê. Tuy nhiên, nhóm 10 người này không ai có phiếu xét nghiệm âm tính với COVID-19 nên không thể qua chốt kiểm soát dịch bệnh tại Trạm thu phí Lái Thiêu. Lợi dụng là xe chở hàng “luồng xanh”, P.T.B và N.V.S đã cho 10 người này lên thùng xe và không khai báo Y tế với lực lượng liên ngành tại các chốt kiểm soát dịch bệnh tại 2 tỉnh Bình Dương và Đắk Nông. Đến 20h30’ ngày 1.8, khi về đến địa bàn thành phố Gia Nghĩa, 2 lái xe cho 10 người này xuống khu vực cầu gãy, xã Đắk Nia thuộc thành phố Gia Nghĩa. Sau khi xuống xe, nhóm người này tiếp tục đi bộ về hướng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Khi đến khu tái định cư An Phương, thuộc tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung thì bị Công an phường này phát hiện, lập biên bản xử lý và báo cho lực lượng y tế. Ngay sau đó, 2 lái xe và nhóm 10 người nói trên đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố Gia Nghĩa. Trước sự việc này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người thành phố Gia Nghĩa đề nghị xử lý khẩn cấp 2 lái xe và chủ xe tải 48C- 045.83 theo quy định. Nếu vụ việc này để lây lan dịch bệnh sẽ củng cố hồ sơ xử lý theo luật. Đối với 10 công dân nêu trên, thành phố sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi cư trú của họ để xử lý việc vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo: laodong.vn

Link gốc