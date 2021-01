Xăng dầu đồng loạt tăng giá, cao nhất tăng gần 400 đồng/lít

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay 26/1, giá toàn bộ các mặt hàng xăng dầu đã được điều chỉnh tăng lên.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 361 đồng/lít, không cao hơn 16.309 đồng/lít (nếu không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu-BOG 1.350 đồng/lít thì sẽ tăng 1.711 đồng/lít và giá bán là 17.659 đồng/lít).

Giá xăng RON95-III tăng 340 đồng/lít, không cao hơn 17.270 đồng/lít (nếu không chi Quỹ BOG 400 đồng/lít thì sẽ tăng 740 đồng/lít và giá bán là 17.670 đồng/lít).

Giá dầu diesel 0.05S tăng 395 đồng/lít, không cao hơn 13.042 đồng/lít (nếu không chi Quỹ BOG 300 đồng/lít thì sẽ tăng 695 đồng/lít và giá bán là 13.342 đồng/lít). Giá dầu hỏa tăng 350 đồng/lít, không cao hơn 11.908 đồng/lít (nếu không chi Quỹ BOG 400 đồng/lít thì sẽ tăng 750 đồng/lít và giá bán là 12.308 đồng/lít).

Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 350 đồng/kg, không cao hơn 12.622 đồng/kg (nếu không chi Quỹ BOG 250 đồng/kg thì giá sẽ tăng 600 đồng/kg và giá bán là 12.872 đồng/kg).

Liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định ngừng trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các loại xăng dầu.

Chi sử dụng Quỹ BOG với xăng E5RON92 ở mức 1.350 đồng/lít (kỳ trước là 1.100 đồng/lít); xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít); dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít); dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít); dầu mazut ở mức 250 đồng/kg (kỳ trước là 181 đồng/kg).

Giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng.

Cụ thể, 59,455 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,60 USD/thùng, tương đương tăng 6,45% so với kỳ trước); 60,625 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,60 USD/thùng, tương đương tăng 6,31% so với kỳ trước); 59,568 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 3,19 USD/thùng, tương đương tăng 5,66% so với kỳ trước)…

Liên Bộ thông tin thêm, trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho quá trình phục hồi kinh tế, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao (hiện đang chi Quỹ BOG ở mức từ 181 đồng – 1.100 đồng/lít/kg cho các mặt hàng xăng dầu).

Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 600 – 1.711 đồng/lít/kg.

(Theo: Nguyễn Quỳnh/VOV.VN)

Link gốc