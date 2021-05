WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sinopharm của Trung Quốc

Quyết định của WHO đồng nghĩa với việc vaccine Sinopharm sẽ được đưa vào chương trình phân phối vaccine toàn cầu COVAX do WHO điều hành.

Vaccine ngừa Covid-19 của Tập đoàn dược phẩm quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) đã được Tổ chức Y tế thế giới WHO chấp thuận đưa vào danh mục sử dụng khẩn cấp. Đây là tuyên bố của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 7/5.

Vaccine ngừa Covid-19 của Tập đoàn dược phẩm quốc gia Trung Quốc Sinopharm đã được Tổ chức Y tế thế giới WHO phê chuẩn đưa vào danh mục sử dụng khẩn cấp. Đây là vaccine đầu tiên của Trung Quốc và là loại vắc xin thứ 6 trên thế giới được WHO phê chuẩn đưa vào danh mục này. Trước đó, WHO đã phê chuẩn vắc xin của Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson và Moderna.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, vaccine ngừa Covid-19 của Sinopharm đáp ứng các yêu cầu về tính an toàn, hiệu quả và các tiêu chuẩn chất lượng khác về vaccine ngừa Covid-19 của WHO. Động thái của WHO cũng đồng nghĩa với việc vaccine của Sinopharm sẽ được đưa vào chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX, nhằm cung cấp khả năng tiếp cận vaccine công bằng hơn cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

WHO quyết định phê chuẩn vắc xin của Sinopharm sau khi nhóm cố vấn của tổ chức này bắt đầu đánh giá thông tin lâm sàng và sản xuất vaccine của hãng dược Trung Quốc từ ngày 26/4. Một loại vaccine ngừa Covid-19 khác của hãng Sinovac, Trung Quốc cũng đang được WHO đánh giá và dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào tuần sau.

(Theo: VOV.VN)

Link gốc