Vượt 10.000 ca nhiễm, Cần Thơ tiếp tục đổi màu thành “vùng cam”

Cần Thơ – Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố đã chính thức nâng cấp độ dịch và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 11.11.2021.

Ngày 8.11, UBND TP.Cần Thơ có văn bản cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn. Theo đó, ở cấp thành phố, TP.Cần Thơ sẽ cập nhật dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao).

Ở cấp quận/huyện, toàn thành phố 5 quận/huyện cấp độ 2; 4 quận/huyện cấp độ 3. Trong số 83 phường/xã/thị trấn có 14 đơn vị cấp độ 3, 8 đơn vị cấp độ 4.

Các địa phương đang ghi nhận dịch cấp độ 3 là: Cái Khế, An Cư, Xuân Khánh (Ninh Kiều); Thới An, Trường Lạc (Ô Môn); Lê Bình (Cái Răng); Thuận An (Thốt Nốt); Thạnh Mỹ (Vĩnh Thạnh); Thới Xuân (Cờ Đỏ); Tân Thới (Phong Điền); Thới Thạnh, Tân Thạnh, Định Môn, Trường Thành (Thới Lai).

Thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo từng địa bàn bắt đầu từ 0h ngày 11.11.2021.

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ, địa bàn có dịch thuộc cấp độ 3 sẽ phải áp dụng các quy định sau đây:

Đối với các hoạt động ngoài trời, trong nhà sẽ không tập trung quá 10 người; phạm vi công sở, bệnh viện phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Đối với các cơ sở, kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn,… chỉ được phép bán mang đi hoặc bán tại chỗ không quá 30% công suất tại cùng một thời điểm, đảm bảo giãn cách và không phục vụ bia, rượu, các đồ uống có cồn tại chỗ.

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, quán bar, vũ trường,…

Các cơ sở cắt tóc, gội đầu, phòng tập gym, yoga, thể thao ngoài trời,… chỉ được phép hoạt động tối đa 30% công suất trong cùng một thời điểm.

Hoạt động bán hàng rong, bán vé số chỉ được phép hoạt động khi người lao động được tiêm đủ 2 liều vaccine, hoặc khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Đám tang, đám cưới tập trung không quá 20 người trong cùng một thời điểm.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.Cần Thơ, trong ngày 8.11, thành phố ghi nhận thêm 400 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm tính từ ngày 8.7 đến nay là 10.119 ca.

Cũng trong ngày 8.11, có 97 ca điều trị khỏi, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 6.594 người.

