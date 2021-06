Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Australia vào vòng 3, Việt Nam sắp tiếp bước

Sau loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 11/6, Australia là đội tiếp theo có mặt ở vòng 3 còn ĐT Việt Nam cũng đã ở rất gần cột mốc này.

Ở loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 11/6, ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia 2-1 với các pha ghi bàn của Tiến Linh và Quế Ngọc Hải. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng G với 17 điểm sau 7 trận đấu.

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam chưa thể đoạt vé vào vòng loại thứ 3 do ở trận đấu cùng giờ, UAE dễ dàng đánh bại Indonesia đến 5-0. Đội chủ nhà của loạt trận tập trung vẫn duy trì khoảng cách ít hơn 2 điểm với ĐT Việt Nam trước trận “quyết đấu” vào ngày 15/6 tới.

Sau loạt trận vừa qua, Australia là đội tiếp theo chính thức đoạt vé vào vòng loại thứ 3 khi đánh bại Nepal 3-0 để sở hữu thành tích 7 trận toàn thắng ở bảng B. Vị trí nhì bảng này chắc chắn đã thuộc về Jordan khi đội bóng này chỉ có kết quả hòa 0-0 với Kuwait.

Cuộc đua ở các bảng C và D tiếp tục diễn ra căng thẳng khi những đội cạnh tranh đều thắng ở lượt này. Iraq thắng nhẹ Hong Kong (Trung Quốc) 1-0 còn Iran hạ Campuchia 10-0 để tạo nên cuộc đấu then chốt tại lượt cuối bảng C. Ở bảng D, Uzbekistan và Saudi Arabia cũng tạo nên cuộc đọ sức quyết định tại lượt cuối cùng khi lần lượt đánh bại Yemen và Singapore với các tỷ số 1-0 và 3-0.

Tại bảng E, Oman đã chính thức giành ngôi nhì bảng sau khi hạ Afghanistan 2-1. Họ đang tạm thời là đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đã đảm bảo được ngôi nhì bảng A sau trận thắng Maldives 5-0.

Như vậy sau khi kết thúc lượt trận ngày 11/6, đã có 4 đội đoạt vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là: Syria, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. 8 suất còn lại sẽ được xác định sau loạt trận ngày 15/6.

Kết quả chi tiết loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 11/6

Bảng A: Philippines 3-0 Guam, Trung Quốc 5-0 Maldives

Bảng B: Nepal 0-3 Australia, Kuwait 0-0 Jordan

Bảng C: Hong Kong (Trung Quốc) 0-1 Iraq, Campuchia 0-10 Iran

Bảng D: Yemen 0-1 Uzbekistan, Singapore 0-3 Saudi Arabia

Bảng E: Afghanistan 1-2 Oman

Bảng F: Myanmar 1–8 Kyrgyzstan

Bảng G: Indonesia 0-5 UAE, Malaysia 1-2 Việt Nam

(Theo: VOV.VN)

