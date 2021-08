Viết cho những chiến sĩ áo trắng kiên cường và quả cảm

Hơn một năm kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy cơ lây nhiễm bệnh. Vượt lên tất cả, đội ngũ y, bác sĩ nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp (CDC ĐT) đã và đang ngày đêm lặng thầm cống hiến, góp một phần không nhỏ cùng cả nước chiến đấu và chiến thắng dịch Covid-19. Thế nhưng, trong cuộc chiến cam go đó, có những hi sinh thầm lặng khó nói nên lời mà hôm nay tôi sẽ kể ra cho các bạn thấy bằng những trải nghiệm của chính bản thân mình.

Đó là mỗi buổi sáng trước khi đi làm, tôi luôn dành chút thời gian nhìn ngắm đứa con vẫn còn đang say giấc của mình, lặng lẽ hôn con rồi rời khỏi nhà. Bởi tôi không biết liệu rằng chiều hôm đó, tôi có còn được quay trở về nhà và âu yếm ôm con nữa hay không, cũng bởi môi trường làm việc của chúng tôi quá khắc nghiệt và nhiều nguy hiểm, nếu chẳng may hôm đó, tôi tiếp xúc một ca F0 vậy là nghiễm nhiên tôi trở thành một F1 và phải đi cách ly, xa con và xa gia đình. Chắc ít ai biết rằng, thời điểm này, mỗi nhân viên y tế chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình hành trang là một chiếc ba lô “con cóc”, để nhỡ may mình là F1 thì còn nhanh chóng rời đi. Thứ tôi đau đáu bây giờ không phải là dịch bệnh sẽ tăng đến mức bao nhiêu con số mà là ý thức chúng ta đến đâu? Ngày ngày, khi người ta chia sẻ cho nhau những “bí kiếp” để qua chốt, vượt trạm. Những cách trả lời thế nào để lách khai báo y tế, là những gánh nặng đè thêm trên đôi vai vốn đã gầy gò của đội ngũ y tế chúng tôi.