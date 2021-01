Vàng trong nước đảo chiều giảm giá

Sau phiên tăng mạnh hôm qua, giá vàng trong nước sáng nay (12/1) đã đảo chiều giảm. Giá vàng SJC hiện ở quanh ngưỡng 56 triệu đồng/lượng.Sáng 12/1, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 55,75 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 56,35 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với thời điểm chốt phiên giao dịch liền trước. Giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 600.000 đồng/lượng. Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào – bán ra 55,70 – 56,30 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với thời điểm chốt phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá mua – bán vàng đang ở mức 600.000 đồng/lượng. Đầu giờ sáng 12/1 (giờ Việt Nam), giá vàng trên sàn Kitco tăng nhẹ lên mức 1.856,80 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, 1 USD = 23.160 VND, giá vàng thế giới tương đương 51,81 triệu đồng/lượng.Cuối phiên giao dịch ngày 11/1, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 55,85 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng, tăng 1,38 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,1 triệu đồng ở bán ra so với thời điểm mở cửa giao dịch. Giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 600.000 đồng/lượng. Cuối giờ chiều nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào – bán ra 55,65 – 56,50 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với thời điểm đầu giờ sáng. Chênh lệch giá mua – bán vàng đang ở mức 850.000 đồng/lượng. Đáng chú ý, giá vàng trong nước tăng mạnh cùng lúc với đà tăng của giá vàng thế giới. Giới đầu tư đang lo ngại tình trạng suy thoái kinh tế do dịch Covid-19 nên vàng vẫn là kênh đầu tư an toàn. Hiện trên sàn Kitco, giá vàng đã tăng lên mức 1.849 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, 1 USD = 23.160 VND, giá vàng thế giới tương đương 51,59 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,86 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở thời điểm cuối ngày 11/1. Tỷ giá USD trong nước khá ổn định. Sáng nay (12/1), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.140 VND/USD. Hiện tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN đang ở mức 23.175 VND/USD (mua vào) và 23.771 VND/USD (bán ra)./.

Theo: VOV.VN

