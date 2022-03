Vàng loạn giá sau khi xác lập đỉnh mới 74,4 triệu đồng/lượng

Sau khi xác lập đỉnh mới 74,4 triệu đồng/lượng trong phiên mở cửa sáng nay, trong chớp mắt, giá vàng miếng SJC bốc hơi hơn 2 triệu đồng/lượng, khi người dân đổ xô ra bán.

Đến 11h30 trưa nay, giá bán vàng miếng SJC còn 72,2 triệu đồng/lượng, tức giảm đến 2,2 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh buổi sáng, trong khi đó giá mua vào chỉ còn 70,4 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng. Theo nhận định của các chuyên gia, quan sát thị trường những ngày gần đây có thể thấy, biên độ biến động giá rất rộng và hoàn toàn thoát ly biến động của giá vàng thế giới. Mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước – thế giới cũng ở mức kỷ lục, cao hơn đến 19 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi. Do vậy mua vàng kiếm lời lúc này là đánh đu với rủi ro và người dân nên cân nhắc kỹ.