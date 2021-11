Vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú

Công an huyện Tháp Mười vừa tiếp nhận bị can Cổ Tiến Vũ, sinh năm 1992, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ra đầu thú.

Dũ bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tháp Mười ra quyết định truy nã về tội “gây rối trật tự công cộng”, xảy ra vào tháng 4/2020, tại khóm 3, thị trấn Mỹ An. Vụ án đã khởi tố 27 bị can có liên quan. Riêng Vũ bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Tháp Mười đã đến gia đình vận động, kêu gọi Vũ ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

CTV Đoàn Diểu/THĐT