UBND tỉnh làm việc tại huyện Châu Thành về nhiệm vụ trọng tâm 2022

Chiều ngày 06/4, đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Tháp do ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại huyện Châu Thành về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục được duy trì và có bước phát triển. 11/11 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Tân Nhuận Đông đang hoàn tất hồ sơ công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2021, xã An Nhơn được chọn thực hiện xã nông thôn mới năng cao năm 2022. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Huyện Châu Thành cũng có một số kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác. Cụ thể, hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 80 vào Cụm công nghiệp Tân Lập (xã Tân Nhuận Đông). Tuyến đường từ quốc lộ 80 đến xã Phú Long giai đoạn 2022 – 2025. Ngoài ra, các ngành huyện cũng kiến nghị hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông nghiệp vùng trồng khoai lang xã Hòa Tân; đẩy nhanh tiến độ đầu tư trạm cấp nước xã An Khánh – Phú Hựu…

Ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc huyện triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh cũng như việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Về các ý kiến, kiến nghị của huyện, các thành viên trong đoàn đã giải trình, đóng góp, nêu lên phương án giải quyết từng trường hợp cụ thể. Những ý kiến, kiến nghị vượt quá thẩm quyền đoàn ghi nhận và trình UBND tỉnh có hướng tháo gỡ.

