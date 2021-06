UBND tỉnh Đồng Tháp họp thường kỳ tháng 5

Sáng ngày 09/6, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp thường kỳ tháng 5 đánh giá tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2021. Cuộc họp còn góp ý dự thảo Nghị quyết, Kết luận cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tại cuộc họp, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá còn rất nhiều dư địa để phát triển trong thời gian tới. Do đó, để 6 tháng cuối năm đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và địa phương không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Covid-19. Trên tinh thần vừa chống dịch, vừa đảm bảo phát triển tinh tế, cần đánh giá lại các nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, trong đó làm rõ nguyên nhân vì sao chưa đạt và cụ thể hoá các giải pháp. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, tăng cường công tác quản lý văn hoá – xã hội, tuyên truyền về chuyển đổi sách giáo khoa; chú trọng đào tạo, giải quyết việc làm.

Trong 6 tháng đầu năm, KTXH duy trì ổn định, một số ngành kinh tế khôi phục nhờ thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Cụ thể, tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 4,44%, tăng so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 11,75%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 4.170 tỷ đồng, đạt 51% dự toán.

Lê Hương/THĐT