UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành văn bản thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31/5, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành văn bản về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Văn bản có nhiều nội dung đáng chú ý đối với các hoạt động vận tải, dịch vụ đông người.

1. Thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế), đặc biệt khai báo y tế đầy đủ đối với những đối tượng từ vùng dịch trở về, trong đó tiến hành kiểm tra, xử phạt các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định này, đồng thời công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Thành lập ngay các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông cửa ngõ, đầu mối vào Tỉnh để tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm tra việc đeo khẩu trang và giãn cách, đồng thời xây dựng phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống phát sinh… Các lực lượng tham gia bao gồm: Y tế, Công an, Giao thông vận tải (Thanh tra giao thông), mời Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh và một số lực lượng có liên quan.

3. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Đồng Tháp đi các tỉnh, thành phố, vùng có dịch (Thành phố Hồ Chí Minh, Long An…). Các xe có hành trình đi qua các địa phương, vùng có dịch COVID-19 không được dừng đỗ, đón trả khách.

Hoạt động vận tải hành khách trong tỉnh được hoạt động nhưng phải giảm 50% hành khách so với số ghế (kể cả tài xế và nhân viên phục vụ).

4. Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi tiếp xúc. Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết.

5. Tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, sự kiện văn hoá, tham quan khu, điểm di tích, du lịch, thể dục, thể thao và các sự kiện chưa cấp bách, cần thiết; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, gồm: nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẫm mỹ, karaoke, xông hơi, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử, gym, billiards…

6. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống bán hàng theo hình thức mang về. Trường hợp bán trực tiếp, tại chỗ phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 và không quá số lượng người theo quy định (20 người). Kiên quyết xử phạt, tạm dừng hoạt động, rút giấy phép các cơ sở kinh doanh không chấp hành quy định trên.

7. Tạm dừng tổ chức dạy và học tập trung đông người tại các cơ sở giáo dục; riêng khối 9 và 12, khi tổ chức ôn thi phải đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch, đặc biệt, giáo viên, phụ huynh và học sinh 02 khối lớp này hạn chế đi ngoài tỉnh.

8. Yêu cầu tất cả khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty, nhà máy, cơ sở sản xuất phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19. Thành lập Tổ kiểm soát phòng, chống dịch của khu công nghiệp và doanh nghiệp. Kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống. Người lao động phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực phải được xử phạt nghiêm.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức cách ly tập trung tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, đồng thời xây dựng phương án, kịch bản diễn tập để chủ động ứng phó trong trường hợp có ca mắc COVID-19. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Công Thương, các ngành và địa phương có liên quan hướng dẫn và triển khai thực hiện.

9. Các cơ quan thông tấn, báo chí (báo, đài…) tăng cường thực hiện các chương trình truyền thông phòng, chống dịch khẩn cấp, thường xuyên để người dân quan tâm thực hiện.

10. Đề nghi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành viên tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản trong việc giám sát người từ nơi khác đến, người từ vùng dịch, hỗ trợ công tác truy vết và cách ly y tế.

11. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, người đứng đầu các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm, triệt để các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

12. Thời gian áp dụng: Từ 12 giờ 00, ngày 01 tháng 6 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

