UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp thông tin về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật với tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm

Ngày 27/7/2021, căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày 28/6/2022 và kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh tại Hội nghị lần thứ 9 ngày 07/7/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông báo về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, cụ thể: – Thứ nhất, xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023 do có khuyết điểm, vi phạm: Trong công tác lãnh đạo từ năm 2018 đến cuối Quý 1 năm 2021, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh đã thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh; buông lỏng vai trò lãnh đạo công tác kiểm tra đối với các thành viên Đảng đoàn; không yêu cầu các thành viên Đảng đoàn báo cáo việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo Quy chế làm việc của Đảng đoàn, dẫn đến nhiều đồng chí thành viên Đảng đoàn có khuyết điểm,vi phạm trong thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao. Với những vi phạm nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023 bằng hình thức Cảnh cáo. – Thứ hai, thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Ngọc Lợi, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh do có khuyết điểm, vi phạm: Với vai trò là Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, điều hành các nguồn kinh phí của Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh, từ năm 2018 đến cuối Quý 1 năm 2021, đồng chí Hồ Ngọc Lợi đã vi phạm một số điều trong Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh; Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;một số quy định của pháp luật và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về quản lý,sử dụng tài chính và Đồng chí chịu trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm,vi phạm tại Cơ quan Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh. Với những vi phạm nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Ngọc Lợi bằng hình thức Cách chức Ủy viên Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Chi ủy viên Chi bộ cơ sở Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2020 – 2025. – Thứ ba, xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Nguyện, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do có khuyết điểm,vi phạm: Với vai trò, trách nhiệm là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh, từ năm 2018 đến cuối Quý 1 năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Nguyện đã vi phạm một số điều trong Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh; Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; một số quy định của pháp luật và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về quản lý, sử dụng tài chính và đồng chí chịu trách nhiệm là người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm tại Cơ quan Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh. Với những vi phạm nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Nguyện bằng hình thức Cảnh cáo.