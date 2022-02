U23 Việt Nam có lợi thế bất ngờ ở VCK U23 châu Á 2022

Theo lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam ở cùng bảng C với các đối thủ U23 Malaysia, U23 Thái Lan cùng U23 Hàn Quốc. Bảng đấu sẽ diễn ra từ ngày 2/6 đến 8/6 ở Uzbekistan. Trước thềm giải đấu này, U23 Malaysia và U23 Thái Lan khó lòng có được lực lượng mạnh nhất do cùng thời điểm đó, vòng loại Asian Cup 2023 dành cho các ĐTQG sẽ diễn ra, nơi ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia cũng tranh tài.Cụ thể, ở vòng Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 8/6 đến 14/6, ĐT Thái Lan ở bảng C cùng các đội Uzbekistan, Maldives và Sri Lanka trong khi ĐT Malaysia sẽ là chủ nhà của bảng đấu có các đối thủ Bahrain, Turkmenistan và Bangladesh. Tại vòng Asian Cup 2023, có tất cả 24 đội bóng tranh tài được chia làm 6 bảng, chọn ra 6 đội nhất và 5 đội nhì xuất sắc giành vé dự VCK ở Trung Quốc vào năm 2023. Mục tiêu giành vé đến Trung Quốc được ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia đặt lên hàng đầu trong năm 2022. Chính vì thế, lực lượng tốt nhất dự kiến sẽ được triệu tập tham dự vòng loại này. Điều đó đồng nghĩa với việc một vài cầu thủ hay nhất lứa U23 của Thái Lan và Malaysia sẽ lỡ hẹn với VCK U23 châu Á 2022 và đây là tin vui cho U23 Việt Nam.Trong thành phần ĐT Thái Lan thời gian qua có khoảng 6-7 cầu thủ trong độ tuổi U23 sáng giá như Thanawat Suengchitthawon, Kritsada Kaman, Suphanat Mueanta hay Ekanit Panya. Trong khi đó, những Arif Aiman Hanapi, Luqman Hakim Shamsudin hay Akhyar Rashid là những cầu thủ U23 xuất sắc đã từng khoác áo ĐT Malaysia. Ngoài Thái Lan và Malaysia, các đội tuyển khác trong khu vực Đông Nam Á cũng sẽ tham dự vòng loại Asian Cup 2023 là Singapore, Indonesia, Philippines, Campuchia và Myanmar. ĐT Việt Nam đã sớm có vé đến VCK ở Trung Quốc vào năm 2023 do giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022.

(Theo: PV/VOV.VN)

