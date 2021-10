Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân công an xuất sắc trong đợt phòng chống dịch

Cán bộ, chiến sĩ công an là một trong những lực lượng luôn có mặt trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 vừa qua. Đây cũng là lực lượng luôn kịp thời bảo vệ an ninh trật tự, chỗ dựa của bà con lúc dịch bệnh khó khăn nhất. Cũng từ đó, đã xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch.

Hôm qua, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Sơ kết và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại Hội nghị, hàng trăm tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh được biểu dương. Trong đó, có 1 tập thể và 1 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 tập thể, 200 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh, 267 cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Đến dự Hội nghị, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, dịch bệnh xuất hiện đã đặt ra yêu cầu mới trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an. Ông Đoàn Tấn Bửu cũng cho rằng, lực lượng đã làm tốt vai trò là chỗ dựa vững chắc đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội và là lá chắn trong phòng chống, dịch.

Trong đợt dịch lần này, UBND tỉnh cử lực lượng công an tham gia vào 17 tổ cấp huyện và hơn 800 tổ cấp xã, phối hợp rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc có liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2; thành lập 2 tổ kiểm soát phòng, chống dịch trên đường bộ và 5 tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên đường thủy. Cùng với đó, là nhiều tổ công tác khác được triển khai, huy động đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ xuyên suốt.

CTV Đoàn Diểu/THĐT