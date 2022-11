Tuyên dương 145 doanh nghiệp, người nộp thuế tiêu biểu

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách nhà nước. Vượt lên những khó khăn, người nộp thuế, cộng đồng doanh nghiệp vẫn nỗ lực phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chính sách pháp luật thuế.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của người nộp thuế, chiều nay, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuyên dương 145 tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong thu ngân sách nhà nước và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2021.

Trong 145 tổ chức, cá nhận được tuyên dương, có 1 tổ chức được nhận Bằng khen của Bộ Tài chính. 10 tổ chức, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh. 14 tổ chức, cá nhận nhận Giấy khen của Tổng Cục thuế và 120 tổ chức cá nhân nhận giấy khen của Cục thuế tỉnh.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 do ngành thuế quản lý đạt hơn 7.000 tỷ đồng. Con số này đạt hơn 87% dự toán UBND tỉnh giao, bằng khoảng 84% so với năm 2020. Mức thu ước thực hiện chưa hoàn thành dự toán được giao. Trong năm 2022, ngành thuế tỉnh nhận nhiệm vụ thu ngân sách khoảng 6,7 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10/2022, ước thu khoảng 6,2 tỷ đồng, đạt 92% dự toán. Nếu loại trừ yếu tố giảm thu 50% thuế bảo vệ môi trường ước đạt dự toán được giao và tăng trưởng so với số thực hiện năm 2021.

Lê Giang/THĐT