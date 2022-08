Truy thăng cấp bậc hàm thiếu tá đối với Đại úy Hồ Tấn Dương

Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định truy thăng cấp bậc thiếu tá đối với Đại úy Hồ Tấn Dương, người vừa hy sinh khi truy bắt tội phạm ở huyện Lấp Vò. Quyết định được ký ngày 05/8, một ngày sau khi Thiếu tá Dương hy sinh.

Sáng ngày 05/8, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến gia đình Thiếu tá Dương tại ấp An Nhơn Qưới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò để thông báo, trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm của Bộ Công an.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 04/8, trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản, Thiếu tá Hồ Tấn Dương bị các đối tượng hung hăng xô ngã xe dẫn đến tai nạn và tử vong khi trên đường đi cấp cứu. Thượng úy Nguyễn Thanh Danh, người chở Thiếu tá Dương cũng bị thương tích.

Thiếu tá Dương tham gia vào ngành công an từ năm 2006. Xuyên suốt quá trình công tác, Thiếu tá Hồ Tấn Dương luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, được lãnh đạo tín nhiệm, đồng đội tin yêu, nhân dân quý mến.

CTV Đoàn Diểu/THDT