Trung bình cả nước có gần 16.000 F0 mỗi ngày, Hà Nội vẫn dẫn đầu về số ca mắc

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại cộng đồng để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan.

Hà Nội có hơn 60.000 F0 đang điều trị

Ngày 16/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận Hà Nội có số F0 tăng hơn 170 trường hợp so với ngày trước đó, lên 2.983 ca. Tính tới hết ngày 15/1, toàn thành phố có gần 60.000 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại hai bệnh viện Trung ương có gần 350 ca, tại các bệnh viện (tầng 2 và 3) của Hà Nội là 3.411 ca.

Bắc Giang phong tỏa Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ

Ngày 16/1, Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ tại TP. Bắc Giang đã bị phong tỏa do phát hiện 34 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương rà soát, yêu cầu các hộ dân sinh, tiểu thương buôn bán sinh sống cạnh khu vực bệnh viện có nguy cơ lây nhiễm cao, tạm thời đóng cửa ở tại nhà để chờ xét nghiệm dịch tễ.

Hải Dương phát hiện ca mắc mới tại ổ dịch trong các công ty

Ngày 16/1, tỉnh Hải Dương ghi nhận 287 ca mắc COVID-19. Trong đó 182 ca là F1, 38 trường hợp ho sốt cộng đồng, 31 bệnh nhân sàng lọc cộng đồng, 1 trường hợp khu cách ly, 1 trường hợp sàng lọc bệnh viện, 2 bệnh nhân nhập cảnh và 32 ca về từ các tỉnh khác. Các ổ dịch tại Công ty Nam Yang Delta – KCN Đại An (phường Tứ Minh), công ty nhựa An Vinh (phường Việt Hòa), công ty TNHH MTV Masan – KCN Đại An, công ty CP bê tông và xây dựng Hải Dương đều có bệnh nhân mắc mới….

Quảng Ninh có 227 ca mắc COVID-19 cộng đồng

Tính đến 16h chiều 16/1, tỉnh Quảng Ninh có 286 ca mắc COVID-19 mới, 59 ca đã quản lý cách ly và 227 trường hợp cộng đồng tại 3 huyện, 2 thị xã và 4 thành phố. Trong đó TP. Cẩm Phả, TP. Hạ Long và TP. Uông Bí có số ca mắc nhiều nhất. Riêng TP. Cẩm Phả trong ngày có 68 bệnh nhân.

Hải Phòng gần 570 người tự xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 16/1, tại TP. Hải Phòng ghi nhận 621 ca mắc COVID-19 mới ở 14/15 quận. Trong đó, 569 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 31 ca là F1, 18 trường hợp sàng lọc tại công ty thuộc các khu công nghiệp Dương Kinh, An Dương, Thủy Nguyên, còn lại là test nhanh dương tính. Cùng ngày, địa phương này có 700 bệnh nhân điều trị khỏi được xuất viện và hiện còn 15.781 ca đang điều trị.

Quảng Trị triển khai điều trị F0 tại nhà

Ngày 16/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận tại Quảng Trị 74 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Quảng Trị cũng đã triển khai điều trị F0 tại nhà. Đến nay tỷ lệ tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 trên địa bàn tình đã đạt gần 100% và có hơn 40.000 người đã được tiêm mũi 3.

Đà Nẵng đứng thứ 2 cả nước về số ca mắc COVID-19 trong ngày

Ngày 16/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận tại Đà Nẵng 888 ca mắc COVID-19 mới, cao thứ 2 cả nước (sau Hà Nội). Đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 3 trường hợp mắc biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

TP.HCM số F0 giảm mạnh, tiếp tục là vùng xanh

Ngày 16/1, TP.HCM ghi nhận 289 ca mắc COVID-19 mới. Số ca mắc mới tại TP.HCM đã giảm mạnh và thành phố đánh giá cấp độ dịch ở vùng xanh. Đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 30 trường hợp mắc biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

(Theo: Thiên Bình /VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/trung-binh-ca-nuoc-co-gan-16000-f0-moi-ngay-ha-noi-van-dan-dau-ve-so-ca-mac-post918745.vov