Trụ cột Liverpool đạt thỏa thuận gia nhập Barca

Tiền vệ Georginio Wijnaldum đã đạt thỏa thuận cá nhân với Barca và sẽ cập bến sân Nou Camp theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Liverpool vào cuối mùa giải này.Theo nguồn tin của tờ The Sun, tiền vệ Georginio Wijnaldum đã đạt thỏa thuận cá nhân với Barca và sẽ cập bến sân Nou Camp theo dạng chuyển nhượng tự do ở phiên chợ hè này. Georginio Wijnaldum sẽ hết hạn hợp đồng với Liverpool sau khi mùa giải này kết thúc. Tiền vệ 30 tuổi từng suýt gia nhập Barca ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót. Khủng hoảng tài chính là vấn đề khiến Gã khổng lồ từ bỏ thương vụ Georginio Wijnaldum hồi hè năm ngoái. HLV Ronald Koeman phải đợi thêm 1 năm mới có thể tái hợp với cậu học trò cũ tại ĐT Hà Lan trong màu áo Barca. Ngôi sao người Hà Lan chuyển tới Liverpool từ Newcastle hồi năm 2016 và là trụ cột trên hành trình vô địch Champions League 2018/2019, Siêu Cúp châu Âu 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019/2020 cùng HLV Jurgen Klopp. Đáng chú ý, Georginio Wijnaldum từng lập cú đúp vào lưới Barca, giúp Liverpool thắng “điên rồ” 4-0 ở lượt về sau khi thua 0-3 trong trận lượt đi tại bán kết Champions League 2018/2019. Bên cạnh Georginio Wijnaldum, một ngôi sao khác cũng sẽ rời Premier League để gia nhập Barca theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này là trung vệ Eric Garcia của Man City./.

Theo: VOV.VN

Link gốc