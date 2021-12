Triệt xóa tụ điểm đá gà trong ngày đầu đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền với 6 đối tượng liên quan vừa bị triệt xóa ở huyện Châu Thành. Đây là vụ triệt xoá trong ngày đầu tiên lực lượng công an toàn tỉnh Đồng Tháp ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Khoảng 12 giờ, ngày 15/12/2021, Công an huyện Châu Thành bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Tụ điểm này diễn ra tại phần đất trống thuộc ấp An Hòa, xã An Khánh. Tang vật thu giữ tại hiện trường và trên người các đối tượng có 43.330.000 đồng, 1 con gà trống và các tang vật khác. Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an huyện xác định thêm 2 đối tượng có hành vi cùng tham gia đánh bạc. Hiện Công an huyện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.

CTV Đoàn Diểu/THĐT