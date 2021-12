Triệt xóa tụ điểm đá gà ở huyện Thanh Bình

Một tụ điểm đá gà ăn tiền, gây mất trật tự vừa được Công an huyện Thanh Bình, triệt phá.

Tụ điểm đá gà diễn ra tại ấp Nam, xã Tân Thạnh. Sau khi nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện phối hợp với Công an xã Tân Thạnh bất ngờ đột kích. Khi phát hiện công an, các đối tượng đã bỏ chạy.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ 6 đối tượng đang tham gia cá cược cùng các tang vật khác có liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Kim Thủy/THĐT