Triệt xóa tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Qua nguồn tin báo của nhân dân, mới đây, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an huyên Lấp Vò và Phòng Cảnh sát cơ động, đã bắt quả tang 29 đối tượng đang có hành vi đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, tại ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B.

Lực lượng công an đã thu giữ trên chiếu bạc và khám xét trên người các đối tượng số tiền gần 160 triệu đồng, 12 con gà, 29 điện thoại di động, 27 xe môtô, 01 bộ lắc tài xỉu cùng các tang vật khác có liên quan. Qua làm việc các đối tượng khai nhận, tụ điểm này do Lê Quan Nghị, Trần Thanh Long và Lê Phước Thành tổ chức. Các đối tượng Nguyễn Trọng Nhân và Nguyễn Trọng Nghĩa làm trọng tài. Để thu hút người chơi tham gia, các đối tượng tổ chức đã loan tin giả là có quen biết và an toàn, không lo bị bắt khi tham gia. Mỗi trận đá gà các đối tượng tổ chức thu tiền xâu từ 200 ngàn đến 300 ngàn, sau khi kết thúc 01 ngày tổ chức đá gà và lắc tài xỉu các đối tượng canh coi đường được cho từ 200 ngàn đến 300 trăm ngàn. Hiện vụ viêc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.