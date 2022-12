Triển khai đảm bảo an ninh trật tự lễ hội tại Gò Tháp

Từ ngày 07 – 09/12, (nhằm ngày 14, 15 và 16 tháng 11 âm lịch) sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm 156 năm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và 10 năm Khu di tích Gò Tháp được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Để lễ hội được diễn ra thuận lợi, các công tác chuẩn bị đang được triển khai, trong đó có công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Trong cuộc họp vào sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Tháp Mười họp bàn. Cuộc họp thống nhất triển khai đồng bộ các biện pháp, phân công lực lượng, phương tiện chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra an toàn về phòng chống cháy nổ tại các đền, miếu, khu vực nấu ăn, các hộ kinh doanh, kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy, trụ nước và một số phương tiện khác.

Lễ hội kỳ này sẽ có các nội dung hoạt động như: Dâng hương tưởng niệm; giao lưu đờn ca tài tử; không gian văn hoá – ẩm thực; hoạt động thể dục thể thao và dịch vụ du lịch.

Như Ý/THĐT