Trên 95% học sinh Đồng Tháp đã trở lại trường sau Tết Nguyên đán

Thông tin từ ngành giáo dục, hơn 300.000 học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Đồng Tháp đã quay lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo thống kê sơ bộ, tỷ lệ học sinh trở lại lớp sau Tết toàn tỉnh đạt trên 95%. Số học sinh chưa quay lại lớp chủ yếu do theo gia đình về quê ăn Tết chưa kịp trở lại hoặc lý do sức khỏe. Cụ thể, tỷ lệ học sinh trở lại lớp đạt cao nhất ở bậc THPT với 98%. Riêng bậc tiểu học, THCS đạt khoảng 95%; bậc mầm non khoảng 86%. Tỷ lệ trên đạt cao hơn so với năm 2022, do điều kiện dịch bệnh được kiểm soát. Với những học sinh chưa trở lại lớp, các trường đã chủ động liên lạc với gia đình học sinh, đồng thời phối hợp với địa phương đến nhà vận động các em có nguy cơ bỏ học sớm trở lại trường.

Lê Giang/THĐT