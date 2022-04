Trang bị xe ô tô tải chuyên dụng cho công an xã biên giới

Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức bàn giao xe ô tô tải chuyên dụng phục vụ công tác cho Công an 8 xã biên giới. Việc trang bị lần này nhằm phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an các xã biên giới, từng bước khắc phục điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện.

Có chiếc 8 xe ô tô tải chuyên dụng được ưu tiên cấp cho công an 8 xã biên giới, gồm: Tân Hội, Bình Thạnh (TP.Hồng Ngự); Thường Lạc, Thường Phước 1, Thường Thới Hậu A (huyện Hồng Ngự); Thông Bình, Bình Phú, Tân Hậu Cơ (huyện Tân Hồng).

Bàn giao xe cho các đơn vị, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp nhận sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả phù hợp. Qua đó bảo đảm phục vụ tốt tình hình ANTT tại cơ sở, góp phần bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

CTV Tấn Chiến/THĐT