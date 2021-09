Trải nghiệm của cô sinh viên và những “bác sĩ bất đắc dĩ”

Covid-19 – Có thể nói nó là một kẻ thù đáng sợ nhất đối với cả nước ta. Từ xưa đến nay, dân tộc trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến để giành lại độc lập, tự do nhưng đến ngày hôm nay, cả nước ta đều phải cuối người, sợ hãi trước một nhân vật có tên là Corona. Mọi người hay nói “Hồi xưa đánh giặc còn biết giặc ở đâu mà đánh, bây giờ cái con này không biết nó vất vưởng ở đâu để mà chiến đấu với nó”. Thật sự, những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt, chạm bằng tay đều rất đáng sợ.

Hôm nay tôi muốn chia sẻ về đồng đội của tôi, đội của chúng tôi có tên là “Đội test covid huyện Hồng Ngự” với khoảng 150 thành viên, công việc của chúng tôi là hằng ngày thực hiện test cho tất cả các hộ dân trên địa bàn huyện và đồng thời cũng truy vết F0, F1…nhằm mục đích đẩy lùi dịch bệnh đưa huyện Hồng Ngự trở lại vùng xanh của tỉnh. Thành viên trong đội chủ yếu là những thầy, cô công tác tại đây và thật may mắn khi cô sinh viên nhỏ bé như tôi cũng đóng góp được một phần nhỏ nào đó cho quê hương thân yêu của mình. Hằng ngày làm nhiệm vụ, tôi thấy được những nỗi lo của người dân trước tình hình dịch bệnh hiện nay. Bên cạnh đó là sự mệt mỏi, hy vọng chiến thắng đại dịch của những thành viên trong đội, tôi biết mọi người đã cố gắng như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, họ phải chịu cảnh xa gia đình chỉ để giúp cho người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Mỗi ngày tôi đều thấy được năng lượng tích cực mà mọi người mang lại cho nhau, tôi thấy được tình đoàn kết dân tộc đâu đấy, chống dịch không còn là nghĩa vụ riêng của ngành y tế, mà hiện tại nó là nhiệm vụ chung của mỗi công nhân Việt Nam, ai cũng có nghĩa vụ đồng lòng, quyết tâm chống lại đại dịch. Nhờ đợt tình nguyện lần này mà tôi nhận ra được người dân mình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, hằng ngày chúng tôi phải mặc đồ bảo hộ với cái nóng 29-30 độ thì nó chẳng khác nào là một cực hình. Nhưng vì những nụ cười của mọi người, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc và những sự quan tâm của người dân địa phương đã giúp chúng tôi mạnh mẽ vượt qua tất cả.

