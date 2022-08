Trại hè đại sứ hàng Việt tí hon đặc biệt

Dịch Covid-19 dù đã được kiểm soát, nhưng những mất mát vẫn còn đó. Do đó, các hoạt động chăm lo, đồng hành khích lệ những Trẻ mồ côi do Covid-19 và các nguyên nhân khác vẫn được các đơn vị, địa phương thực hiện. Luôn đồng hành cùng các em trên từng bước đường đời. Năm nay, hơn 110 trẻ em từ 13-14 tuổi, có người thân mất do Covid-19, đến từ các tỉnh An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh và TP.HCM đã có một kỳ trại hè ấn tượng, với nhiều hoạt động bổ ích tại Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.