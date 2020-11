TPHCM có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, Bộ Y tế họp khẩn

Trong thời gian cách ly tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý (số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) từ ngày 14-18/11, BN1342 có tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác (BN1325). Chiều 30/11, sau khi nhận thông tin có ca dương tính lây nhiễm từ người cách ly, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan, kết nối đầu cầu Sở Y tế TP HCM, để chỉ đạo triển khai khẩn cấp tất cả biện pháp phòng chống dịch nhằm khoanh vùng và kiểm soát lây nhiễm với trường hợp này. Thông tin tại cuộc họp cho biết, ca dương tính mới phát hiện được công bố chiều nay 30/11 (BN1347) có liên quan trực tiếp tới BN1342 (đã công bố chiều 29/11). Trước đó, trong thời gian cách ly tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý (số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) từ ngày 14-18/11, BN1342 có tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác (BN1325). Sau khi xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính, BN1342 được về cách ly tại nhà trọ (P305, lầu 3, số 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM). Trong quá trình cách ly, bệnh nhân này có tiếp xúc trực tiếp với 3 người, gồm: Mẹ đẻ và hai người bạn (một nam, một nữ). Trong đó, người bạn nam (SN1988, trú tại phường 3, quận 6, TP HCM) có tới sống cùng. Ngày 28/11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, cho kết quả dương tính. Ngay lập tức, 3 trường hợp tiếp xúc trực tiếp trên đây đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, người bạn nam cho kết quả dương tính (BN1347). Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của BN1347 cho thấy, trong thời gian từ 18-25/11, BN1347 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ KEY English (59 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình) và chi nhánh khác ở quận 10; tới quán café và quán karaoke. Tổng số tiếp xúc gần (F1) theo điều tra ban đầu là 38 (đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm); trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 154 (trong đó có 62 người ở quận Tân Bình và 92 người ở quận 10). Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết đang tiếp tục khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan ca bệnh. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế TP HCM khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh trên; Thực hiện biện pháp cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp này. Cùng đó, Bộ trưởng yêu cầu Sở Y tế TP HCM thông báo khẩn với người dân đã đến những địa điểm mà bệnh nhân có mặt (như nơi dạy học, quán cafe, quán karaoke) cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất. Tiến hành phong toả tạm thời các địa điểm mà bệnh nhân đã đến và thực hiện biện pháp tiêu độc khử trùng; Tất cả nhân viên phục vụ tại các địa điểm cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân (như quán café, karaoke) đều phải lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu cách ly tại nhà. Bộ trưởng cũng yêu cầu tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn TP HCM cần nâng cao mức cảnh giác, tăng cường các biện pháp sàng lọc với tất cả trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ; Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở y tế theo quy định. Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu Vietnam Airlines tuân thủ các quy định về cách ly tại các cơ sở mà Vietnam Airlines đã đăng ký. UBND TP HCM và TP Hà Nội – nơi có địa điểm Vietnam Airlines đăng ký cách ly – kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình cách ly và không để tình trạng lây nhiễm trong khu cách ly. Với các trường hợp cách ly tại nhà, Bộ Y tế đề nghị chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt chính quyền cơ sở, tuân thủ chặt chẽ việc giám sát, theo dõi việc cách ly tại nhà. Cũng trong ngày 30/11, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, ra công điện khẩn gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải và Ngoại giao; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 trong khu vực và trên thế giới đang có diễn biến phức tạp./.

Vov.vn Link gốc: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-co-ca-mac-covid-19-trong-cong-dong-bo-y-te-hop-khan-821094.vov