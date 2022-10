TP.Hồng Ngự: Tai nạn giao thông làm 1 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn TP.Hồng Ngự.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 20 phút, ngày 10/10, trên đường Trần Phú, đoạn thuộc khóm 1, phường An Bình B.

Xe ô tô tải do Phạm Nhựt Linh (sinh năm 1990), ngụ ấp 3, xã An Phong, huyện Thanh Bình điểu khiển. Xe chạy hướng từ thành phố Hồng Ngự đi huyện Tân Hồng. Khi đến địa điểm nêu trên thì va chạm với xe mô tô do ông Bùi Văn Liễng, (sinh năm 1957), ngụ khóm 1, phường An Bình B, thành phố Hồng Ngự điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ va chạm làm xe ông Liễng ngã xuống mặt đường còn xe ô tô tải lật ngang tại hiện trường. Hậu quả ông Liễng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự nhưng không qua khỏi.

CTV Việt Anh/THĐT