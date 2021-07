TP.HCM có 347 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong 6 giờ qua

Tính từ 6-12h ngày 7/7, cả nước có 400 ca COVID-19 mới ghi nhận trong nước tại TP.HCM (347), Long An (19), Quảng Ngãi (13), Bắc Ninh (6), Phú Yên (4), Trà Vinh (3), Bắc Giang (3), Nghệ An (2), Cà Mau (1), Bà Rịa – Vũng Tàu (1) và Đắk Lắk (1); trong đó 277 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. – Số ca âm tính với SARS-CoV-2:+ Lần 1: 311+ Lần 2: 133+ Lần 3: 72– Số ca tử vong: 102 ca.– Số ca điều trị khỏi: 8.077 ca.

– 2 CA BỆNH (BN22342-BN22343) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 06/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. – 4 CA BỆNH (BN22344-BN22346, BN22357) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 05-06/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. – 6 CA BỆNH (BN22347, BN22366-BN22367, BN22369-BN22370, BN22372) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 2 ca là các trường hợp F1 của BN20293; 3 ca liên quan đến Khu công nghiệp Quế Võ, đã được cách ly từ trước; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 06-07/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. – 1 CA BỆNH (BN22348) ghi nhận tại tỉnh Cà Mau: nam, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; có tiền sử về từ TP Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 06/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. – 3 CA BỆNH (BN22349-BN22351) ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: là các trường hợp F1 của BN21593, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 06/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh. – 19 CA BỆNH (BN22352-BN22356, BN22358, BN22360-BN22365, BN22368, BN22371, BN22373, BN22375, BN22377-BN22379) ghi nhận tại tỉnh Long An: 8 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 11 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3, tỉnh Long An. – 1 CA BỆNH (BN22359) ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk: nam, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk; có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 07/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, tỉnh Đắk Lắk. – 1 CA BỆNH (BN22374) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: nữ, 52 tuổi, địa chỉ tại phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu; có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 07/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. – 3 CA BỆNH (BN22376, BN22380, BN22382) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 1 ca F1 của BN13392, đã được cách ly từ trước; 2 ca là các trường hợp liên quan đến BN21340. Kết quả xét nghiệm ngày 06-07/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. – 13 CA BỆNH (BN22381, BN22383-BN22394) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 05/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. – 347 CA BỆNH (BN22395-BN22741) ghi nhận tại TP.HCM: 244 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 103 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

(Theo: Thiên Bình/VOV.VN)

Link gốc