TP.HCM chỉ đạo không tăng học phí các trường ngoài công lập

Theo đó, Sở GD- ĐT TP.HCM đề nghị các trường ngoài công lập cân nhắc tình hình và cố gắng giữ nguyên mức học phí, các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 ổn định, không tăng so với năm học 2020-2021.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ học, chuyển trường do không đủ điều kiện đóng học phí, Sở GD- ĐT lưu ý các đơn vị cần huy động các nguồn lực dự phòng, tài trợ, vận động nếu có để hỗ trợ học phí cho học sinh mà gia đình gặp khó khăn kinh tế trong thời gian vừa qua để ổn định việc học tập và sinh hoạt của học sinh.

Công văn do ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Sở GD- ĐT, đã ký cũng nêu rõ: “Đây là lúc cần thiết cần có sự đồng hành, chia sẻ của các đơn vị giáo dục ngoài công lập đối với các phụ huynh học sinh gặp khó khăn trong điều kiện dịch bệnh đang diễn ra chưa có tiền lệ trong thời gian qua. Không để phát sinh, tranh chấp, khiếu nại làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục”.

Sở GD-ĐT có quyết định như trên là căn cứ các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố về ổn định tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TP.HCM, trong đó có việc điều hành giá trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và thu nhập của phần lớn người dân trên địa bàn, nhằm ổn định và chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, trong chỉ đạo về học phí và các khoản thu khác trong năm học mới, Sở thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ GD- ĐT tại Công văn số 1505 ngày 16.4 về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020–2021, năm học 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá.

Cụ thể, Điểm 2 của Công văn có nêu như sau: “Đối với năm học 2021-2022: Theo quy định, Nghị định số 86/2015/NĐ CP ngày 2-10-2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 sẽ hết hiệu lực sau khi kết thúc năm học 2020-2021”. Thời gian qua, Bộ GD- ĐT đã phối hợp với các bộ ngành, địa phương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP để áp dụng từ năm học 2021-2022 và hiện nay đã trình Chính phủ để xem xét, phê duyệt. Để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các đợt thiên tai bão lũ ở nhiều địa phương trong thời gian vừa qua, Bộ GD-ĐT đã lấy ý kiến các bộ ngành, các địa phương về dự thảo Nghị định và báo cáo Chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên mức học phí của năm học 2021-2022 ổn định không tăng so với năm học 2020-2021…”. Được biết, sở dĩ Sở GD- ĐT có công văn liên quan đến vấn đề học phí vào thời điểm chuẩn bị bước vào mùa tuyển sinh năm học mới là do thời gian gần đây một số trường ngoài công lập thông báo tăng học phí theo lộ trình.

Theo: thanhnien.vn

Link gốc