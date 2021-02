TP. Cao Lãnh: Triệt phá ổ bạc đầu năm

Vào thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán, tệ nạn cờ bạc gia tăng hoạt động. Từ tâm lý vui chơi nhất thời mà không ít người lún sâu vào tệ nạn này, để lại hệ lụy cho gia đình và xã hội. Hôm qua, Công an thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp đã triệt phá một ổ bạc với 9 đối tượng bị bắt quả tang.

Cụ thể, vào lúc 19h30 phút hôm qua, Công an thành phố Cao Lãnh bắt quả tang 09 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc khóm 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng số tiền 31.600.000đ, 01 bộ bài tây đã qua sử dụng và 04 bộ bài tây chưa sử dụng cùng các tang vật khác có liên quan. Lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản, tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.