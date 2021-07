TP.Cao Lãnh tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông

UBND TP.Cao Lãnh vừa ra thông báo khẩn tạm dừng hoạt động 6 bến khách ngang sông. Việc tạm dừng bắt đầu từ 18 giờ chiều ngày 09/7 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, tạm dừng các bến: Cao Lãnh (phường 6) đi Tân Mỹ (Lấp Vò), xã Tân Thuận Tây đi Mỹ Hiệp (An Giang), xã Tân Thuận Tây đi Bình Phước Xuân (An Giang), xã Tân Thuận Đông đi Mỹ An Hưng A (Lấp Vò), xã Tân Thuận Đông đi Mỹ An Hưng B (Lấp Vò).

Anh Thư/THĐT