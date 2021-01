Tổng kết công tác phối hợp theo NĐ 03 của Chính phủ

Ngày 08/01/2021, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp, đã diễn ra Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2020. Nghị định 03 là nghị định phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và nhiệm vụ quốc phòng.

Theo đánh giá tại Hội nghị, công tác trao đổi, kiểm tra và xác minh thông tin được 3 lực lượng phối hợp chặt chẽ. Từ đó, kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh, không để tồn đọng kéo dài, ngăn chặn kịp thời những nguồn tin có ý đồ xuyên tạc và chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới. Riêng trong năm 2020, 3 lực lượng đã phối hợp bắt 153 vụ, 346 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; điều tra khởi tố 4 vụ/8 đối tượng về tội “tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”; bắt 8 vụ/7 đối tượng vận chuyển trái phép 61,475kg ma túy.

Theo nội dung đã được thống nhất tại Hội nghị, 3 lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; thực hiện bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

CTV Mạnh Cường/THĐT