Tổng kết công tác ngành nội chính của Đảng năm 2022 tại Đồng Tháp

Chiều nay, ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác ngành nội chính – phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – cải cách tư pháp năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của ngành nội chính trong năm qua. Nổi bật là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực tuyến biên giới và nội địa được giữ vững. Công tác đối ngoại, ngoại giao được tăng cường. Phối hợp lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã đang lẫn trốn tại Campuchia, giải cứu 2 công dân Đồng Tháp bị lừa bán sang Campuchia, khởi tố 11 vụ/20 bị can về tội tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Tòa án nhân dân 2 cấp giải quyết trên 91% số vụ việc đã thụ lý, không có án quá luật định. Công an tỉnh đã khởi tố 4 vụ/13 bị can về các tội danh tham nhũng.

Về nhiệm vụ năm 2023, ông Phan Văn Thắng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các cơ quan nội chính tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, duy trì tốt công tác đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị trên tuyến biên giới. Nắm chắc tình hình các vấn đề xã hội mà dư luận quan tâm để định hướng kịp thời, giải quyết dứt điểm không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

