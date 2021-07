Toàn tỉnh ghi nhận 109 ca dương tính Sars-CoV-2

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 21/7, Đồng Tháp ghi nhận 109 ca dương tính Sars-Cov2 (tăng 43 ca so với ngày 20/7). Trong đó, có 28 ghi nhận ngoài cộng đồng, thông qua test sàng lọc.

Theo đó, đã xét nghiệm Realtime RT-PCR 1.128 mẫu và test nhanh 3.958 mẫu.

Trong 109 ca mắc mới có:

– 35 ca trong các cơ sở cách ly tập trung.

– 46 ca trong khu vực phong tỏa. Các trường hợp đều ngụ ở TP.Sa Đéc, gồm:

+ 29 ca ngụ ấp Hòa Khánh, phường 2;

+ 12 ca ngụ ấp Phong Hòa, xã Tân Phú Đông;

+ 4 ca ngụ khóm Bình Tân, phường An Hòa;

+ 1 ca ngụ khóm Tân An, phường An Hòa;

– 28 ca trong cộng đồng, phát hiện thông qua test sàng lọc, tại:

+ TTYT huyện Lai Vung: 6 ca

+ TTYT huyện Lấp Vò: 3 ca

+ Liên quan Công ty Cadovimex: 3 ca

+ Bệnh viện Mắt Quang Đức: 9 ca

+ TTYT TP. Sa Đéc: 3 ca

+ TTYT huyện Cao Lãnh: 2 ca

+ Tại TP. Cao Lãnh: 2 ca ngụ xã Mỹ Trà, dương tính khi lấy mẫu 5 ngày sau cách ly tập trung.

Cộng dồn từ ngày 24/6 đến nay, toàn tỉnh có 1.580 ca.

Hiện có 1.550 ca đang điều trị, trong ngày có 3 ca tử vong.

Thu Thảo/THĐT