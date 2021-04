Tình hình TNGT tại Đồng Tháp giảm sâu nhất trong vòng 10 năm qua

Ngày 09/4, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.

Theo báo cáo, Đồng Tháp là địa phương có số vụ tai nạn giao thông giảm mạnh trong quý I/2021. Đây cũng là thời điểm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn giảm sâu nhất trong vòng 10 năm qua. Cụ thể, nếu so sánh 2 tiêu chí về số vụ và số người chết, Đồng Tháp giảm trên 40%. Theo phân tích của Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp, kết quả trên là nhờ tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, mô hình với sự tham gia của hệ thống chính trị xã hội như phụ nữ, tôn giáo, đoàn thanh niên, giáo dục.

Quý I/2021, cả nước xảy ra 3.206 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người. Giảm 263 vụ, tăng 33 người chết, giảm 183 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020. Số người chết do TNGT trong quý I tăng hơn 2%, trong đó TNGT đường bộ tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

So với cùng kỳ, 16 tỉnh có số người chết do TNGT tăng trên 30%, đáng lưu ý có 5 tỉnh có số người chết tăng trên 70% trở lên. 5 tỉnh là Lâm Đồng, Hà Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang và Quảng Bình. Cả nước còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, điển hình là vụ TNGT tại Thanh Hóa, Hòa Bình và Nghệ An.

Về nhiệm vụ trong quý II, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường triển khai kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải. Lực lượng công an chủ động phối hợp với ngành giao thông vận tải, ngành y tế tập trung kiểm soát ngay tại các bến xe để phát hiện, xử lý kịp thời trường hợp vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, chở quá số người quy định.

