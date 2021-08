Tiếp tục quản lý chặt địa bàn, không để phát sinh ca mắc mới ngoài cộng đồng

Trong chuyến công tác ngày 30/8, ở khu vực Hồng Ngự, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác phòng chống dịch ở đây.

Ở huyện Hồng Ngự, ông Phạm Thiện Nghĩa thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ khu phong tỏa khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền. Lãnh đạo tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện chặt chẽ các quy định phòng chống dịch tại địa bàn, kịp thời hỗ trợ lương thực các hộ dân khó khăn. Đến nay huyện Hồng Ngự đã qua 15 ngày không có ca mắc Covid – 19 trong cộng đồng. Địa phương đang xây dựng vùng xanh ở 6/10 xã, thị trấn do huyện quản lý và 40/41 khóm ấp do xã quản lý.

Tại TP.Hồng Ngự, ông Phạm Thiện Nghĩa đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân sự thành phố. Ông Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của 2 lực lượng. Thời gian qua, công an, quân sự thành phố đã nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới và phòng chống dịch bệnh. Hai đơn vị đã phải huy động 100% quân số để thực hiện các nhiệm vụ. Ông Phạm Thiện Nghĩa, mong muốn cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự tiếp tục khắc phục khó khăn, cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đến kiểm tra khu vực phong tỏa khóm An Lợi và khu vực vùng xanh khóm An Tài, thuộc phường An Lộc, ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng túc trực tại các chốt, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác. Thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt địa bàn, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, không để dịch bệnh phát sinh.

Minh Hồ – Hoàng Phương/THĐT