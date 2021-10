“Tiếp tục chủ động phối hợp tháo gỡ vấn đề, vào cuộc mạnh mẽ hơn”

Đó là tinh thần được ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với các ngành, địa phương trong cuộc họp thường kỳ diễn ra sáng ngày 07/10. Ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự hop.

Về việc thực hiện các nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm, có 7 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu. Trong đó, chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 2,22% so với mục tiêu 7%. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 56,44 triệu đồng so với mục tiêu là 58,84 triệu đồng). Nguyên nhân một phần do Covid-19 làm đình trệ các hoạt động kinh doanh, các chuỗi cung ứng hàng hóa đứt gãy. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tạm dừng vừa ảnh hưởng đến đời sống tinh thần người dân.

Về nhiệm vụ đến cuối năm và năm 2022, tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Từng bước thích ứng, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình huống dịch vẫn còn diễn biến, tạo động lực ổn định cuộc sống của người dân.

Ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, phải chuyển trạng thái và thích ứng nhanh hơn trong điều kiện hiện nay. Tiếp tục thực hiện hiệu quả thẩm quyền được giao, nâng trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, các ngành, căn cứ vào kịch bản phát triển, phục hồi kinh tế để triển khai cụ thể hơn. Trong đó, 2 lĩnh giáo dục và y tế được Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý các ngành liên quan, địa phương quan tâm thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, rà soát lại và giải trình các nhiệm vụ chưa đạt. Tiếp tục tinh thần chủ động phối hợp trong tháo gỡ các vấn đề, vào cuộc mạnh mẽ hơn, có động lực để sớm đưa Đồng Tháp phát triển.

Mạnh Thường/THĐT