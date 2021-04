Tiếp nhận, cách ly 22 người về từ Campuchia

Khu cách ly hành chính huyện Hồng Ngự (cơ sở cũ), đã tiếp nhận cách ly tập trung 22 người từ Campuchia về Việt Nam. Những người này về Việt Nam qua cửa khẩu Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu tỉnh An Giang và cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

22 người thuộc 5 hộ gia đình khác nhau. Người nhỏ nhất 2 tuổi và lớn nhất 49 tuổi. Nhóm người này đang sinh sống và làm việc tại Campuchia, do ảnh hưởng dịch bệnh nên về lại Việt Nam.

Trong đó, 2 hộ di chuyển bằng xuồng và ghe đi từ Campuchia về cửa khẩu Vĩnh Xương, sau đó về nhà tại ấp Thống Nhất, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp, người thân gia đình đi khai báo y tế tại địa phương và đưa đến khu hành chính huyện Hồng Ngự (cơ sở cũ) cách ly.

3 hộ gia đình còn lại đi về từ cửa khẩu Long Bình, sau đó di chuyển về xã Phú Thành B, huyện Tam Nông. Người nhà khai báo y tế tại xã và đưa đi cách ly tại khu hành chính huyện Hồng Ngự (cơ sở cũ).

Tất cả công dân này cho biết đều trốn về từ Campuchia.

Tính đến chiều ngày 16/4/2021 huyện Hồng Ngự có 74 công dân về từ Campuchia thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19.

Hòa Thuận/THĐT