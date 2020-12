Tiền lương toàn cầu giảm do dịch Covid-19

Theo một báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đại dịch Covid-19 đã khiến tiền lương tháng giảm đi hoặc tăng chậm hơn trong 6 tháng đầu năm 2020 ở 2/3 quốc gia toàn cầu có số liệu chính thức. Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết, cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 đã tác động đặc biệt nặng nề đến tiền lương của phụ nữ và nhóm lao động vốn được trả lương thấp. Mặc dù tiền lương trung bình của 1/3 số quốc gia có số liệu dường như tăng lên, điều này phần nhiều là do một số lượng khá lớn người lao động được trả lương thấp hơn bị mất việc làm, dẫn đến số liệu trung bình bị sai lệch do những lao động này không còn là đối tượng được tính trong dữ liệu về lao động làm công ăn lương.

Với những nước áp dụng những biện pháp quyết liệt để duy trì việc làm, có thể thấy rõ tác động chính mà khủng hoảng gây nên là tình trạng sụt giảm tiền lương thay vì mất việc hàng loạt.



Đại dịch Covid-19 đã khiến tiền lương toàn cầu giảm mạnh (Ảnh minh họa: KT)

Báo cáo Tiền lương Toàn cầu 2020-2021 cho thấy, không phải mọi người lao động đều bị ảnh hưởng như nhau bởi khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng tác động tới phụ nữ nặng nề hơn so với nam giới. Số liệu ước tính dựa trên số liệu chọn mẫu của 28 quốc gia châu Âu cho thấy, nếu không có trợ cấp tiền lương, tiền lương của phụ nữ trong quý II năm 2020 đã bị giảm 8,1%, trong khi con số này ở nam giới là 5,4%.

Khủng hoảng cũng tác động nghiêm trọng đến nhóm lao động vốn được trả lương thấp hơn. Thời giờ làm việc của lao động làm những công việc đòi hỏi kỹ năng thấp hơn giảm nhiều hơn so với các vị trí quản lý hay công việc chuyên môn được trả lương cao hơn. Sử dụng số liệu thu thập được từ 28 quốc gia châu Âu, báo cáo cho thấy, nếu không có trợ cấp, ước tính 50% số lao động được trả lương thấp nhất đã phải đối diện với mức giảm 17,3% tiền lương.

Báo cáo Tiền lương Toàn cầu 2020-2021 cũng xét đến xu hướng tiền lương tại 136 nước trong bốn năm trước đại dịch. Báo cáo cho thấy, tăng trưởng tiền lương thực tế toàn cầu dao động trong khoảng 1,6% – 2,2%. Tiền lương thực tế tăng nhanh nhất ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương và Đông Âu và chậm hơn nhiều tại Bắc Mỹ và Bắc Âu, Nam Âu và Tây Âu.

(Theo: Hà Nam/VOV.VN)