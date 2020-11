Tiến độ điều động công an chính quy về xã, thị trấn vượt tiến độ 15 tháng

Sáng nay, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Sơ kết Đề án Điều động lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Đến nay Công an tỉnh Đồng Tháp đã bố trí 637 người về đảm nhiệm các chức danh công an cấp xã, thị trấn ở 126/126 xã, thị trấn. Có 5/9 thị trấn bố trí 6 công an chính quy. Tiến độ bố trí công an chính quy về xã, thị trấn nói trên đã hoàn thành trước 15 tháng so với yêu cầu ban đầu.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBNd tỉnh biểu dương nỗ lực của toàn lực lượng trong thực hiện Đề án. Cho rằng việc bố trí chỉ là bước đầu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của lực lượng công an đang công tác ở các xã, thị trấn. Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời động viên lực lượng vừa được điều động tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn gần dân, sát dân để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc cho người dân. Báo cáo từ đầu năm đến nay, lực lượng công an xã, thị trấn đã tiếp nhận xử lý gần 1.500 vụ việc.

Lê Giang/THĐT