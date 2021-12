Thưởng nóng vụ triệt phá băng cướp tài sản

Hai đối tượng vừa ra tay cướp tài sản của người đi đường đã ngay lập tức bị tóm gọn. Còn lực lượng công an kịp thời truy bắt đối tượng vừa được khen thưởng.

Khoảng 14 giờ ngày 04/12/2021, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp tuần tra, mật phục phát hiện và truy bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản. Vụ việc xảy ra trên tuyến tỉnh lộ 853, đoạn thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành. Thời điểm này, Nguyễn Trường An điều khiển xe chở Tô Lâm Tài để cùng thực hiện hành vi cướp túi sách của một người đi đường. Sau khi truy đuổi qua nhiều tuyến đường 2 đối tượng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ cùng với nhiều tang vật. Đây cũng là vụ cướp thứ 2 chỉ trong vòng không đầy 1 giờ đồng hồ của 2 đối tượng.

Ngoài tang vật của 2 vụ cướp, qua kiểm tra trên người và nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ các hung khí như dao tự chế, roi điện, bình xịt hơi cay và nhiều tang vật có liên quan khác.

Nguyễn Trường An, sinh năm 1996, ngụ xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò. Tô Lâm Tài, sinh năm 2006, ngụ phường 3, thành phố Sa Đéc.

Ngày 06/12/2021, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành đã đến Công an huyện biểu dương, khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an huyện và cán bộ phòng PC02 Công an Đồng Tháp vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời kêu gọi lực lượng công an trong huyện cùng bà con nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm.

Thanh Dự/THĐT