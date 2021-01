Thưởng nóng 2 tập thể phá án nhanh ở Châu Thành

Công an huyện Châu Thành vừa công bố quyết định khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể có thành tích khám phá nhanh, truy bắt đối tượng liên quan vụ án giết người ở xã An Phú Thuận.

Hai tập thể được khen thưởng là Công an huyện Châu Thành và Công an xã An Phú Thuận.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 24/01/2021, tại ấp Tân Thuận, xã An Phú Thuận, Nguyễn Văn Lạt, sinh năm 1982, ngụ ấp An Thái, xã An Khánh, dùng hung khí đâm Phạm Trung Định, sinh năm 1982, ngụ khóm Phú Mỹ Lương, thị trấn Cái Tàu Hạ, tử vong. Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành cùng Công an xã An Phú Thuận đã tổ chức điều tra. Đối tượng Lạt bị bắt sau 5 giờ gây án. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Thanh Dự/THĐT