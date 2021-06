Thông báo tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) trong 05 ngày

Công an tỉnh thông báo kể từ ngày 26 – 30/6/2021, các Tổ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh sẽ tạm dừng hoạt động thu nhận hồ sơ cấp CCCD, đối với các trường hợp các đơn vị, địa phương nếu đã nhận hồ sơ của dân rồi thì giải quyết nhanh, không thu nhận nữa.

Trong thời gian này, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh sẽ duy trì 01 Tổ cấp CCCD cố định đặt tại Trụ sở Khối Cảnh sát Công an tỉnh để giải quyết những trường hợp cá biệt có nhu cầu thật sự cần thiết, cấp bách đến làm CCCD (trừ những người từ vùng dịch Covid-19 đến).

Sau thời gian 05 ngày nêu trên nếu có gì thay đổi Công an tỉnh sẽ thông báo sau cho người dân nắm.

Theo: CTTĐT Đồng Tháp