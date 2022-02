Thời sự tối - Thứ tư, 09/02/2022

– Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp gặp gỡ đội ngũ trí thức, nhà khoa học nhân dịp đầu xuân. – Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, biến thể Omicron tiếp tục trở nên nguy hiểm. – Mua vàng cầu may ngày vía thần tài, nhiều người bị lỗ nặng sau một đêm. – Nhiều lô hàng mắc kẹt tại cảng do chưa được Trung Quốc cấp mã số. – Tình trạng nhiều Cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở ĐBSCL đóng cửa đến hôm nay đã được cải thiện. – Bộ công an yêu cầu điều tra vụ Xe chỉ có 2 chổ, nhưng chở đến 9 người, gặp tai nạn làm 6 người chết.