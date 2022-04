Thời sự tối - Thứ sáu, 15/4/2022

– TP.Cao Lãnh tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trong thời gian tới. – Đồng Tháp: ra quân cao điểm kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ. – Giá xoài mùa rơi xuống đáy, đi tìm điểm sáng trong bức tranh sản xuất và tiêu thụ xoài. – Người dân có thể đến công an cấp xã để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe, không cần phải lên công an tỉnh, huyện như trước đây. – WHO cảnh báo covid-19 vẫn chưa thể trở thành bệnh đặc hữu, hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát những đợt dịch lớn.